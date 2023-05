El cantante urbano, Pablo Chill-E, dio a conocer esta jornada que no pudo ingresar a Nueva Zelandia, donde tenía programados una serie de conciertos en el marco de su nuevo tour que contempla distintos destinos como Europa y Oceanía.

A través de sus redes sociales, el cantante chileno aseguró que uno de los oficiales de seguridad no lo dejó ingresar al país, por razones que aún se desconocen.

“Sha, apretaron con el alma, no me dejaron entrar a Nueva Zelanda. (…) Pa’ toda mi gente que me quería ir a ver a Nueva Zelanda. Yo creo que la fecha se va a reprogramar“, escribió el intérprete de My Blood en una historia de Instagram.

“No me dejaron entrar porque un oficial no quiso que yo entrara, pero bueno, son cosas que pasan“, agregó.

Pese a que anunció la suspensión temporal de sus conciertos en Nueva Zelandia, el chileno no descartó presentarse en un futuro cercano en el territorio.

“Yo creo que pronto voy a ir, para todos los chilenos de Nueva Zelanda. Voy a ir prontito”, aseguró.

Finalmente, Pablo Chill-E sostuvo que “ahora voy a ir a la gira pa’ España. Voy a ir a Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza y pa’ Valencia. Así que activo ahí, para toda mi gente de España. Les quiero un besito. Y perdón a los de Nueva Zelanda“.