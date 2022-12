(EFE) – La cápsula Orión regresó de forma exitosa este domingo tras 25 días de viaje y dio cierre a la histórica misión no tripulada Artemis I, que circunnavegó la Luna y es la punta de lanza de un programa con el que la NASA planea fijar una presencia permanente en el satélite terrestre y mandar astronautas a Marte.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

Orión cayó en aguas del Océano Pacífico, frente a Baja California (México) a la hora prevista, sobre las 17.40 horas GMT, tras desplegar en la secuencia planificada un sistema de once paracaídas que le permitieron reducir las 325 millas por hora (523 km/h) de velocidad hasta poco menos de 20 millas por hora (32 km/h).

Tras el regreso de hoy, los planes de la NASA son enviar la Artemis II en 2024 y al año siguiente la Artemis III, en la que los astronautas, entre ellos una mujer y un hombre de color, tocarían el suelo del satélite por primera vez desde 1972, cuando lo hicieron los enviados a la Luna con la misión Apolo XVII.

LIVE NOW: After 25.5 days in space and a 1.4-million-mile journey around the Moon, the @NASA_Orion spacecraft is coming home.

The #Artemis I mission is expected to splash down off the coast of California at 12:39pm ET (17:39 UTC). https://t.co/QpAThHjBQZ

