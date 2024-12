Navidad 2024: Santa Tracker regresa y podrás tomarte una selfie con el viejito pascuero

La Navidad es una fecha de encuentro familiar, pero también es un día especial para los niños, quienes esperan toda la noche al viejito pascuero o se levantan al día siguiente en busca de su regalo.

Con el avance de las tecnologías y dispositivos móviles, es posible mantener la magia para los más pequeños. Como es tradición cada año, Google reactivó Santa Tracker para seguirle la pista en tiempo real durante su viaje el 24 y 25 de diciembre, mostrando su ubicación y la cantidad de regalos entregados.

“¡Faltan poco más de un día para nuestro evento Santa Tracker 2024! Seguiremos publicando desde nuestra cuenta de X. Sin embargo, debido a las limitaciones de la API, no podremos publicar actualizaciones con tanta frecuencia como antes. Habrá actualizaciones más frecuentes en nuestra cuenta de Threads”, informaron desde la plataforma.

We are a little over a day away from our 2024 Santa Tracker event! We WILL still be posting from our X account, however due to API limitations we won’t be able to post updates as frequently as in the past. More freq updates will be on our Threads account (@thesantatracker)

— TheSantaTracker (@TheSantaTracker) December 23, 2024