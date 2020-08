VIDEO RELACIONADO – Alcaldes de Ercilla y Victoria sobre violencia en la Araucanía ( 04:54)

La comediante Natalia Valdebenito enfrenta una polémica en redes sociales tras responderle a uno de los usuarios que reaccionó a los enfrentamientos que ocurrieron durante la noche del sábado en La Araucanía.

“No es racismo ni fascismo! Fueron sólo vecinos que defendieron su ciudad de los terroristas, deja de defender a gente que se esconde detrás del glorioso pueblo mapuche real para hacer terrorismo!”, escribió el involucrado en Twitter.

“Con esta cara no podríamos esperar más eh. Bloqueado”, respondió la actriz, adjuntando una imagen del joven.

El comentario de la humorista fue rápidamente viralizado. Y es que las críticas se generaron porque, según la descripción de la cuenta, el involucrado sería una persona en situación de discapacidad.

Por esa razón, Valdebenito fue tendencia en Twitter, en donde comentó que decidió borrar la publicación.

“Voy a borrar este tweet. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué”, reconoció la actriz.

Más tarde, y tras recibir cientos de críticas, la comediante escribió: “Me amenazan todos los días. Me insultan. Por mi cuerpo. Por mi vida. Por mi trabajo. Por mis opiniones. Yo me equivoqué y lo reconocí, es lo mínimo y nada de difícil”.

“Pueden decirme lo que quieran. Pueden seguir haciéndolo. Yo sigo donde mismo y muy feliz del camino recorrido”, agregó.

Finalmente, volvió a referirse al tema en la misma red social, en donde sentenció que “la cagué y no hay matices en ello, pero ustedes defendiendo su punto sólo caen en el mismo error. Doy cara. Aquí estoy. Aunque probablemente a este ritmo me bajen la cuenta. Lo importante es que yo me retiro. No se puede con tanto a veces”.