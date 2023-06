La estrella de YouTube MrBeast dijo que había sido invitado a unirse al viaje del submarino Titán en búsqueda de los restos del Titanic, pero se negó.

“Me invitaron a principios de este mes a viajar en el submarino Titanic, dije que no. Da un poco de miedo que yo podría haber estado en él”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque no especificó si la invitación era para el fatal viaje del Titán, que terminó en una implosión catastrófica, MrBeast compartió una parte del texto de alguien que le pedía que se uniera a una exploración.

“Además, voy a ir al Titanic en un submarino a fines de este mes (…) El equipo estaría encantado de tenerte“, se puede ver en el mensaje que compartió el youtuber.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023