(CNN) – La superestrella de YouTube, MrBeast, se ha pronunciado en contra de los comentarios transfóbicos dirigidos a su amigo y colaborador Chris Tyson.

Tyson, uno de los colaboradores de mucho tiempo de MrBeast que a menudo aparece en los videos ampliamente populares del creador, ha documentado su experiencia con la terapia de reemplazo hormonal, una forma de atención médica de afirmación de género, en las redes sociales.

Tyson usa todos los pronombres de acuerdo con su cuenta de Twitter verificada y ha dicho que hablarán más sobre su identidad en el futuro.

El jueves, MrBeast respondió en Twitter a una captura de pantalla de un video de YouTube sobre la identidad de género y la vida personal de Tyson. El video, titulado “Por qué Chris pronto será una pesadilla para MrBeast”, sugirió que la presentación de cambio de género de Tyson podría distraer o dañar el contenido del youtuber.

“Sí, esto se está volviendo absurdo”, escribió el creador, que tiene 145 millones de suscriptores en YouTube, en respuesta a la captura de pantalla.

“Chris no es mi ‘pesadilla’”, continuó. Escribió que Tyson es “mi jodido amigo y las cosas están bien. Toda esta transfobia está empezando a cabrearme”.

Yeah, this is getting absurd. Chris isn’t my “nightmare” he’s my fucken friend and things are fine. All this transphobia is starting to piss me off

— MrBeast (@MrBeast) April 13, 2023