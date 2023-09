“Fue un amor”. De esta forma describió Mon Laferte el trato que Lana del Rey tuvo con ella durante el encuentro entre ambas que ocurrió a mediados de agosto en México.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista chilena reveló que se juntó con la estadounidense, lo que rápidamente generó comentarios y aspiraciones de sus seguidores sobre una posible colaboración musical.

En entrevista con CNN Chile, la viñamarina manifestó que “por supuesto que me encantaría cantar con Lana, pero la conocí ese día, no la conocía”.

Respecto al encuentro en sí, Mon Laferte relató: “Yo vi que ella me seguía en redes sociales, entonces me emocioné cuando supe que iba a México. Dije ‘si ella me conoce, me sigue’, entonces, tenemos que hacer que este acercamiento llegue más allá’. Ahí fue cuando nos presentaron y fue super linda”.

“Me presentó a sus papás, a sus hermanos, fue un amor. Amiguis de la vida”, agregó.

Para la chilena “lo más lindo” es que la norteamericana le habló “todo en rato en español, fue muy tierna. Ella trataba todo el tiempo de poder comunicarse conmigo en español”.