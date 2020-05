VIDEO RELACIONADO – El día de Star Wars durante la pandemia (01:3)

El nuevo coronavirus tiene al fútbol en confinamiento desde hace semanas. La pandemia ha obligado a suspender esta actividad, como tantas otras, y hecho que los futbolistas más famosos del mundo busquen formas para pasar los días de cuarentena preventiva.

Y uno que encontró su nuevo lugar en el mundo es Sergio Agüero, el delantero argentino se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales dando rienda suelta a uno de sus pasatiempos favoritos: los videojuegos.

El ariete del Manchester City, ahora un gamer que junta videos con miles de reproducciones y streams con otros tantos ojos mirando su desempeño ha protagonizado notables momentos en sus partidas en títulos como Fortnite y FIFA 2020. Acá te dejamos 11 graciosos videos de “Kun gamer”.

1. Fortnite: El Kun Salvó a un crack mundial

2. FIFA 20: El Kun se celebra su carta

pic.twitter.com/mdXfpaidLI — Kun Aguero Out Of Context (@OOCSLAKUN10) April 28, 2020

3. Fortnite: “Están viniendo por mí”

pic.twitter.com/byM6PZpNW6 — Kun Aguero Out Of Context (@OOCSLAKUN10) May 2, 2020

4. FIFA 20: El equipazo de Agüero

pic.twitter.com/KoPGUzZmWj — Kun Aguero Out Of Context (@OOCSLAKUN10) May 2, 2020

5. FIFA 20: Reclamando como en cancha

pic.twitter.com/UlZJbAg2ut — Kun Aguero Out Of Context (@OOCSLAKUN10) May 1, 2020

6. Fortnite: Por buen tipo…

pic.twitter.com/8td1zsGW5b — Kun Aguero Out Of Context (@OOCSLAKUN10) May 1, 2020

7. Fortnite: “¿Estás buscando una tele en un juego de tiros, boludo?”

pic.twitter.com/ZvBB5f2XcZ — Kun Aguero Out Of Context (@OOCSLAKUN10) May 1, 2020

8. FIFA 20: El “viejardo”

pic.twitter.com/lYHTpV96iy — Kun Aguero Out Of Context (@OOCSLAKUN10) May 1, 2020

9. FIFA 20: Gol de campeonato

Sergio propping up his camera using his Player of the Month trophies…genius! 😂 IG 🎥 @aguerosergiokun pic.twitter.com/mKJzYE9dEk — Manchester City (@ManCity) April 26, 2020

10. FIFA 20: Le roban al Kun

Le roban al Kun 🤦🏼‍♂️🤣 pic.twitter.com/R0LRbCc9bY — 𝗞𝗨𝗡 𝗔𝗚𝗨𝗘𝗥𝗢 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁 (@kunsit0) May 1, 2020

11. FIFA 20: Llegó el tiburón