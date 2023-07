Hace algunas semanas, el empresario Bryan Johnson se hizo conocido por emplear un curioso método para mantenerse joven: realizarse transfusiones de sangre de su hijo de 17 años.

El millonario ahora volvió a la palestra, pero por su casa “antienvejecimiento”. En su canal de YouTube públicó un tour por el lugar y dio detalles sobre algunas de sus rutinas.

Entre otras habitaciones, mostró su pieza, la que solo posee una cama y un pequeño velador. No está decorada y tiene cortinas “black out” que impiden la entrada de los rayos del sol.

Johnson explicó que siempre está “bloqueado” para que no entre la luz solar. Además, detalló que tiene “dos filtros para mantener la calidad del aire y una almohada con infusión de cobre”.

“Realmente no hago nada aquí, excepto dormir. Nunca trabajo, no paso el rato, es solo para dormir. Mi tiempo promedio de inicio del sueño es de cuatro minutos, así que me duermo muy rápido”, añadió.

En el video, Johnson, quien se considera a sí mismo como un “deportista profesional del rejuvenecimiento”, también entrega detalles sobre su alimentación, los variados suplementos que consume y los ejercicios que realiza.

Mira el video de Bryan Johnson