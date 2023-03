El cantante español Miguel Bosé criticó duramente el desempeño de uno de los participantes de Cover Night en España, por “ser hetero”.

El concurso consistía en interpretar a un cantante famoso y tratar de emularlo lo mejor posible.

En la más reciente edición del programa, Daniel Norbert, un joven español, hizo cover de la canción de Gloria Gaynor, “I Will Survive”, un tema ícono en la música disco que es considerado un himno para parte de la comunidad LGBTQ+.

El chico interpretó el tema con un estilo más “sobrio”, pues optó por cambiar la instrumentación y cantar con una voz grave que dista mucho de la versión de Gaynor interpretada en la década de los ’70.

¿Qué dijo Bosé?

“Esta canción no la puede cantar un hetero, es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)”, dijo el cantante español.

“Hay que ser muy mariquita para decirlo bien”, agregó el cantante citando una parte de la canción.

Heterofobia en prime time en La 1: Miguel Bosé descarta a un concursante de "Cover Night" por no ser demasiado gaypic.twitter.com/o4FtfRbqId — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 3, 2023

Durante la presentación, más allá de los comentarios de índole de identidad sexual, se puede apreciar que a los jueces no les gustó la interpretación de Daniel. La crítica mayoritaria iba en dirección a la ejecución vocal del joven.

Bosé envuelto en controversia

Miguel Bosé lleva los últimos años envuelto en distintas controversias.

La principal, y la que ha generado más detractores hacia su imagen, es su postura respecto al COVID-19, que es considerada como “negacionista”.

Recientemente, el artista se presentó en El Hormiguero, donde reiteró que no tiene ninguna intención de vacunarse: “Aquí tenemos que hablar de libertades. No pasa nada, tú te vacunas y yo no me vacuno, hay espacio para todos. Yo emití mi criterio porque tenía mucha información (…) en México ni nos hemos enterado de lo que ha pasado”, declaró Bosé.