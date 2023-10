La modelo, influencer y exactriz de cine pornográfico, Mia Khalifa, fue despedida de Playboy y la empresa neerlandesa Red Light Holland tras publicar mensajes sobre el conflicto en Gaza.

¿Qué pasó?

La mañana del 7 de octubre, en medio de los ataques registrados en Medio Oriente por parte del grupo Hamás en contra de Israel, la libanesa publicó en su cuenta de X: “Si observas la situación en Palestina y no estás del lado de los palestinos, entonces estás en el lado equivocado del apartheid y la historia lo demostrará con el tiempo”.

También, expresó en la red social: “¿Puede alguien decirles a los luchadores por la libertad en Palestina que pongan sus teléfonos y filmen en horizontal?”.

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

Esto causó molestia en Red Light Holland, compañía dedicada a la producción de hongos alucinógenos de Países Bajos, con la cual la exactriz tenía contrato. “Sus repugnantes tuits que celebran la violación, el secuestro, el abuso y el asesinato por parte de los terroristas de Hamas en Israel”, dijo Todd Shappiro, CEO de la empresa.

“Nuestros corazones están con las víctimas desprevenidas, sus familias y todo Israel. Nuestros corazones están con cualquier víctima inocente en todo el mundo. Esto es muy desgarrador y, francamente, estamos viviendo en una era extremadamente aterradora, ya que todos debemos tener cuidado con el fuerte odio que existe contra el pueblo judío en el Medio Oriente, y aquí mismo en nuestro país, los Estados Unidos y en Europa también”, agregó.

De este modo, Shappiro manifestó sentirse “orgulloso” de haber despedido a la exactriz. “Sus atroces comentarios definitivamente no reflejan ni representan nuestros puntos de vista como Compañía”, sentenció.

Red Light Holland Fires Mia Khalifa for Her Appalling Tweets and Comments Condoning Hamas Terrorist Attacks in Israel https://t.co/Tpb926NeHI Please read as @redlightholland strives to unite, not divide. 🙏 ❤️ — Todd Shapiro (@iamToddyTickles) October 10, 2023

Al respecto, Mia Khalifa respondió por medio de varias publicaciones en X. “Es la mayor prensa que jamás obtendrás de mí por tu pequeña empresa de mierda. Literalmente, antes no podías pagarme para publicar sobre ello públicamente, porque pensé que era tan mal. ‘Palestina libre’ hasta que Palestina sea libre”.

That’s the most press you’ll ever get out of me for your shitty little company you quite literally couldn’t pay me to post about it publicly before because I thought it was so bad😂 it’s FREE PALESTINE until Palestine is FREE🇵🇸 — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

Playboy: “Tenemos tolerancia cero hacia los discursos de odio”

Por su parte, Playboy anunció el término del contrato con la libanesa, incluyendo borrar su canal de sus plataformas, ya que “Mía hizo comentarios grotescos y represivos celebrando los ataques de Hamás en Israel y el asesinato de personas inocentes”.

“En Playboy fomentamos la libre expresión y el debate político constructivo, pero tenemos tolerancia cero hacia los discursos de odio”, indicó la revista.

Playboy has cancelled Mia Khalifa pic.twitter.com/l1pXTfmvst — Armand Domalewski (@ArmandDoma) October 10, 2023

Respecto a los videos sobre el conflicto solicitados por la modelo, esta afirmó: “Solo quiero asegurarme de que haya imágenes en 4K de mi gente derribando los muros de la prisión al aire libre en la que se vieron obligados a abandonar sus hogares, para que tengamos buenas opciones para los libros de historia que escriben sobre cómo se liberaron del apartheid”.