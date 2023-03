Una ciudadana mexicana causó controversia tras volverse viral en algunos videos de TikTok en los que se muestra disconforme con su visita a Santiago y Valparaíso.

La TikToker, Jeniffer Rioja, llegó a Chile junto a su esposa para disfrutar sus vacaciones, y durante su viaje la joven aseguró que no quedo conforme con el estado y los grafitis en ambas ciudades.

Su visita a Santiago

“Hemos visto un montón de restaurantes peruanos, y es como: ok, pero, ¿dónde está la comida de Chile? Las calles están sucias, están vacías, y hay mucha gente que vive en la calle, y esto es complicado cuando vamos a visitar un lugar, sobre todo como mujeres, no nos sentimos seguras”, indicó en un video relatando su experiencia en Santiago.

“En general encuentro que Santiago es caro, es decir, para lo que es no encuentras opciones de comida barata. Inclusive Perú tenía muchas más opciones”, agregó la mexicana.

De la misma forma, Rioja aseguró que durante los registros que no le había gustado la capital por todos los garfitis que tiene. “Cuando piensas que están en Europa, pero te acuerdas que están en Santiago de Chile”, dijo mientras visitaba la comuna de Santiago Centro.

Visita a Valparaíso

Posteriormente, la TikToker visitó Valparaíso junto a su cónyuge; sin embargo, la ciudad también le desagradó.

Mientras se encontraba en la calle San Martín, en las cercanías a Plaza Echaurren, hizo un video y le agregó un audio típico de TikTok que dice “está horrible”.

La mexicana explicó que gran parte de su disgusto se debía a todos los grafitis que había en estructuras patrimoniales de la ciudad.

“A mí no me gustan los lugares que tienen este tipo de grafitis. Hay gente que dice que es una forma de expresión, pero para mí, arte no es”, sostuvo.

Revisa algunos de sus videos a continuación: