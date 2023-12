El Metro de Santiago saludó este miércoles a la cantautora norteamericana Taylor Swift durante su cumpleaños 34.

Es que este 13 de diciembre, la intérprete de All Too Well se encuentra de cumpleaños y la red de transporte lo celebró publicando una serie de mensajes en las pantallas de entrada a sus estaciones.

“@taylorswift13 en el Metro también te celebramos. ¡Feliz cumple!”, sostuvo la empresa compartiendo un video en X.

En el registro se puede ver como en el cartel, justo debajo de la alerta que indica que la estación está operativa, se leen los mensajes “¡Feliz Cumpleaños Taylor Swift!” y “#34Taylor Version”.