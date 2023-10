El pájaro de siete colores y mascota de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 se ha vuelto rápidamente un ícono de la escena deportiva en Chile, de la mano del alza en interés y un cariño inusitado de parte de usuarios en las distintas redes sociales, que incluso lo proponen para reemplazar al huemul y al cóndor en el escudo nacional.

Fiu o “tachuris rubrigastra” es un ave que mide cerca de 10 centímetros y habita humedales de varios países de América Latina. Fue elegida en agosto por votación popular en una disputa con otras cuatro mascotas postuladas para representar la instancia deportiva continental.

Desde entonces, el simpático animal ha aparecido por todos lados, en tarjetas de transporte público, corpóreos a lo largo del país, peluches y otros tipos de mercancía.

La positiva recepción del público a Fiu ha sido tal, que un rápido vistazo a redes como X, Facebook e Instagram permiten ver cientos de memes suyos.

Hermano, Fiu tuvo tremendo glow up #Santiago2023 #Panamericanos pic.twitter.com/lRNkgwN9my

-🚫 No te sientes en el suelo, puedes ocasionar un accidente. pic.twitter.com/FRFiu31J2E

No logro comprender la gente que le tiene mala a Fiu, hermano miralo, tiene una cara de prestarte plata cuando lo necesitas con urgencia. pic.twitter.com/CcujGTcTPp

Este pájaro waton del Fiu me miró de frente y me dijo pásame toa la plata. No pude negarme. #Santiago2023 pic.twitter.com/48KTBRF5B0

— Vicho Pérez Mora (@VichooPerez) October 25, 2023