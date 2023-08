(CNN) – Prepárate para Megan Fox, la poeta.

La colección de poemas debut de la actriz de Jennifer’s Body titulada Pretty Boys are Poisonous, se lanzará en noviembre. Gallery Books, una división de Simon & Schuster, publicará.

Según la sinopsis oficial, Fox “muestra a los fanáticos su humor perverso a través de una colección de poesía desgarradora y oscura. A lo largo de más de 80 poemas, Fox narra todas las formas en que nos adaptamos a la forma de los que amamos, incluso si eso significa perdernos en el proceso“.

En un comunicado, Fox dijo: “Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí a causa de mi silencio. Me he pasado toda la vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de llevar el peso de sus pecados“.

Ella continuó: “Mi libertad vive en estas páginas, y espero que mis palabras puedan inspirar a otros a recuperar su felicidad y su identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad”.

En el pasado, Fox ha estado en al menos dos relaciones muy públicas. Estuvo casada con la estrella de Beverly Hills, 90210 Brian Austin Green desde 2010 hasta 2021, y la pareja tiene tres hijos.

Más recientemente, Fox ha estado en una relación intermitente de alto perfil con la cantante Machine Gun Kelly que hicieron pública en 2020.

El libro de poesía se publicará simultáneamente como un audiolibro de Simon & Schuster Audio, leído por Fox.