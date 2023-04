(CNN) – El actor estadounidense-canadiense, Matthew Perry está intentando hacer las paces con Keanu Reeves luego de un desafortunado comentario sobre él en su biografía.

La estrella de Friends participó en el Times Festival of Books el sábado y durante un panel dijo a la audiencia que planea eliminar el nombre de Reeves de las futuras ediciones de sus memorias publicadas en 2022 Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

Las memorias son un relato sincero de la lucha de Perry contra el abuso de sustancias y la adicción, pero el actor se enfrentó a reacciones en contra el pasado otoño por referencias a Reeves que algunos consideraron ofensivas, incluido un fragmento sobre la muerte de su amigo River Phoenix en 1993.

“River era un hombre hermoso, por dentro y por fuera, demasiado hermoso para este mundo. Parece que siempre son los tipos con talento los que caen (…) ¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros?”, escribió Perry.

Perry se disculpó previamente por el comentario, diciendo en una declaración a People en octubre de 2022 que es “un gran fan” de Reeves y que solo había elegido un “nombre al azar” en la prosa. “Pido disculpas. Debería haber usado mi propio nombre en su lugar“, añadió en el comunicado.

Perry volvió a referirse el sábado a la mención de Reeves, esta vez diciendo al público: “Dije una estupidez. Fue algo mezquino“, según LA Times.

“Saqué su nombre porque vivo en la misma calle“, dijo Perry durante el panel, señalando que “cualquier versión futura del libro no llevará su nombre“.

Aunque Perry ya se había disculpado anteriormente con Reeves, también mencionó el sábado que aún no se ha disculpado en persona con la estrella de Matrix.

“Si me encuentro con el tipo, le pediré disculpas. Fue una estupidez“, concluyó Perry.