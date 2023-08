Mattel reveló que comenzará a vender la Barbie “rarita”, la muñeca “intervenida” por las niñas de la película Barbie.

Tras el éxito del live action del juguete favorito de las niñas de todo el mundo, desde la compañía lanzaron una línea especial de muñecas y ropa inspirada en los personajes de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Weird Barbie (Barbie “rarita”) está inspirada en el personaje de Kate McKinnon y viene con el cabello recortado, la cara rayada e incluso con el pelo teñido.

Desde Mattel detallaron que la edición especial de la muñeca estará disponible desde el 4 al 18 de agosto en el sitio web de la compañía. Asimismo, anunciaron que tendrá un costo de 50 dólares (42.250 pesos chilenos).

