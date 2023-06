(CNN) – La rivalidad comercial aparentemente no es suficiente para dos de los multimillonarios más poderosos de la industria tecnológica. Ahora Elon Musk y Mark Zuckerberg dicen que quieren ajustar cuentas en una pelea en jaula.

El propietario de Twitter y CEO de Tesla, Musk, tuiteó recientemente que estaría “dispuesto a pelear en una jaula” con Zuckerberg, el CEO de Meta. En una historia de Instagram el miércoles, Zuckerberg respondió publicando una captura de pantalla del tuit de Musk superpuesto con el título: “Envíame ubicación“.

Musk luego respondió a un tuit sobre la pelea de Alex Heath, editor del sitio web de noticias tecnológicas Verge, con “Vegas Octagon“, una referencia al estadio tipo arena de Las Vegas (Estados Unidos) que alberga el Ultimate Fighting Championship.

“Tengo este gran movimiento que llamo La morsa, donde simplemente me acuesto encima de mi oponente y no hago nada”, agregó en un tuit separado.

