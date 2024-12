Mariah Carey y su éxito millonario: ¿Cuánto dinero le deja cada Navidad “All I Want for Christmas Is You”?

Desde su lanzamiento en 1994, la canción ha liderado las listas de éxitos y se ha ganado un lugar privilegiado en los corazones de los oyentes. Con millones de reproducciones en plataformas de streaming y su presencia en películas y comerciales, la canción no solo es un éxito global, sino también una mina de oro para Carey, quien genera anualmente millones de dólares gracias a las regalías de este villancico.

Cada diciembre, las melodías festivas invaden nuestros hogares, y la canción que encabeza esta tradición navideña es sin duda All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.

Desde su lanzamiento en 1994, este villancico se ha convertido en el himno de la Navidad, sonando en todo el mundo, desde los centros comerciales hasta las plataformas de streaming.

La canción, que Carey coescribió con el productor Walter Afanesieff, no solo se ha ganado un lugar en los corazones de los oyentes, sino también en las listas de éxitos.

Cada año, All I Want for Christmas Is You no solo lidera los rankings de Navidad, sino que también se posiciona en lo alto de las listas de las mejores canciones festivas de todos los tiempos, recogió La Tercera.

Ganas millonarias cada temporada navideña

Aunque es difícil determinar la cifra exacta que Carey recibe por su éxito navideño debido a la confidencialidad de sus contratos, las estimaciones no dejan lugar a dudas sobre la magnitud de sus ganancias.

En 2022, según Billboard, la cantante obtuvo entre US$ 2,7 y US$ 3,3 millones solo por descargas y transmisiones en streaming de la canción.

Y no es para menos: All I Want for Christmas Is You acaba de superar los 2 mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción navideña en lograr este hito.

Expertos de la industria además estiman que Carey gana unos US$ 3,4 millones cada año solo por All I Want for Christmas Is You.

Desde su debut, hace casi 30 años, la canción ha generado alrededor de US$ 103 millones a nivel mundial, acumulando regalías a través del streaming y otras fuentes.

El sistema de regalías musicales es complejo, pero en términos sencillos, cada vez que la canción es reproducida, los titulares de los derechos, como Carey, reciben una parte de los ingresos.

En este caso, Carey no solo es la intérprete, sino también coautora y coproductora, lo que le permite quedarse con la mayor parte de las regalías. Gracias a esta “triple función”, sus ingresos por la canción son considerables.

En Estados Unidos, las transmisiones de la canción aumentaron un 49% entre 2019 y 2023, lo que se traduce en 249 millones de reproducciones solo en ese país, según Luminate.

Además de las reproducciones en plataformas digitales, la canción aparece en películas, programas de televisión, comerciales y presentaciones en vivo, lo que solo aumenta su rentabilidad.

Así que, cada vez que escuches la canción en Navidad, recuerda que Mariah Carey no solo es la reina de la temporada, sino también una de las artistas más rentables de la música, gracias a este himno festivo.