(CNN) – Donna Kelce es plenamente consciente de lo que el mundo quiere saber.

También protege completamente a su hijo Travis Kelce y su vida personal.

“No hablo mucho de eso”, dijo a CNN el viernes. “Se trata básicamente de la vida personal de las personas y yo simplemente me mantengo al margen”.

Pero la matriarca de la familia Kelce no puede mantenerse alejada del hecho de que la gente siente curiosidad por saber si el hijo del jugador de fútbol americano de Kansas City Chief está saliendo con Taylor Swift o no.

Ni Travis Kelce ni Swift han confirmado lo que está pasando, pero ha habido mucha especulación dado que semanas después de que él dijo que falló al darle su número a la estrella del pop, ella apareció en dos de sus partidos de fútbol.

Su madre, quien el viernes estaba haciendo prensa promocionando su edición limitada Kind diseñada por Donna’s Purse Snacks, también estuvo en el centro de atención después de que fue vista sentada con Swift en los juegos de la NFL.

El viernes, le dijo a CNN que toda la atención ha sido mucha.

“Es irreal”, dijo Kelce. “Les digo a todos que es como un universo alternativo en el que simplemente me encuentro. Como si atravesara una tercera pared hacia otra dimensión. Eso es lo que se siente“.

Cuando se le preguntó si había sido demasiado, Kelce dijo que lo entiende.

“Sé que mis hijos se han acercado y han dicho que ha sido demasiado, pero no se puede culpar a nadie por querer sacar provecho de una situación”, dijo. “Así que eso es lo que siento”.

Travis y su hermano y compañero de fútbol Jason Kelce dijeron en su “podcast New Heights” esta semana que creen que la NFL está “exagerando” cuando se trata de capitalizar el posible romance de Travis Kelce con Swift.

La NFL respondió a eso afirmando: “Las noticias sobre Taylor Swift y Travis Kelce han sido un momento cultural pop en el que nos hemos apoyado en tiempo real, ya que es una intersección entre el deporte y el entretenimiento, y hemos visto una increíble cantidad de positividad en torno al deporte“.

Todos los ojos estarán puestos en el partido del domingo en Minnesota cuando el equipo de Travis Kelce se enfrente a los Vikings para ver si Swift logrará el tercer título. Una persona que no estará allí es Mama Kelce. Dijo que intenta dividir su tiempo equitativamente entre los partidos de sus dos hijos cuando juegan en sus estadios locales, por lo que este fin de semana estará en un bar con múltiples pantallas donde puede ver ambos juegos y disfrutar de algunos de los bocadillos que lleva en su bolso.

La familia lo es todo para ella, lo que plantea la pregunta: ¿qué está buscando en una potencial nueva nuera?

“Quienquiera que Travis ame“, dijo. “No importa a quién elija. Mientras él esté feliz, no me importa“.