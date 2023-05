La Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió recientemente un listado de los endulzantes que podrían ser perjudiciales para la salud.

En su momento, los educolorantes fueron presentados como la respuesta más sana en reemplazo del consumo de azúcar en la dieta de millones de personas a lo largo del mundo. Este producto fue vendido en su inicio como una respuesta a los amantes del dulce que querían seguir degustando el sabor sin los perjuicios para la salud.

Sin embargo, tras años de investigación, la OMS declaró esta semana que estos endulzantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y que incluso podrían tener efectos indeseados si se consumen por mucho tiempo.

Dichos estudios establecen que los endulzantes aumentan las probabilidades de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Francesco Barca, director de Nutrición y Seguridad de la OMS, indicó el lunes que “los endulzantes no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional. Las personas deberían reducir la dulzura de la dieta por completo, comenzando temprano en la vida, para mejorar su salud”.

La recomendación se aplica a todas las personas, excepto a las que padecen una diabetes preexistente.

Esto considera a todos los productos endulzantes sintéticos, naturales o modificados que no están clasificados como azúcares. Dichos productos se encuentran mayoritariamente presentes en alimentos y bebidas manufacturadas.

La OMS aclaró que esta recomendación no aplica a los productos de cuidado e higiene personal, como pasta de dientes, crema para la piel y otros medicamentos.

Replacing free sugars with non-sugar sweeteners does NOT help with weight control in the long term: 🆕 WHO guideline

There may be potential undesirable effects from long-term use of such sweeteners, such as an increased risk of type 2 diabetes, cardiovascular diseases and… pic.twitter.com/jW5N6ywklf

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 17, 2023