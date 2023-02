Durante esta jornada, se liberaron las primeras imágenes del nuevo capítulo de la exitosa serie The Last of Us, el que estará disponible desde este domingo.

Así, la serie del momento que adapta el videojuego con el mismo nombre y que tiene el actor chileno, Pedro Pascal, como protagonista, vuelve a estrenar capítulos en su día habitual, los domingos. Esto, luego que la semana pasada fuera reprogramada por la transmisión del Super Bowl.

En este nuevo capítulo se vería el esperado reencuentro de los dos hermanos Miller, interpretados por Pedro Pascal y Gabriel Luna, lo que pondría en riesgo a Ellie, interpretada por Bella Ramsey.

Cabe destacar que la historia se desarrolla en un mundo postapocalíptico donde una plaga fúngica muta y afecta a los humanos y está disponible en la plataforma de streaming de HBO.