Lentes de sol: Protección UV, polarización y ajuste, las claves para elegir el modelo adecuado

Al elegir lentes de sol, el diseño suele ser el punto de partida, pero no el factor más relevante. La protección frente a la radiación ultravioleta, el tipo de cristal, el ajuste y la actividad para la que se usarán pesan más que la forma del marco.

En Chile, con temporadas y zonas de alta exposición solar, estos accesorios cumplen una función de protección. El Ministerio de Salud recomienda usar lentes con protección UV durante la exposición al sol como parte de las medidas preventivas del verano.

Protección UV: el primer criterio de compra

Un cristal más oscuro no garantiza una mejor protección. La ACHS aconseja buscar productos que indiquen protección contra UVA y UVB y referencia UV400, es decir, bloqueo de radiación hasta los 400 nanómetros. Comprar en comercios establecidos facilita conocer estas especificaciones.

Los marcos amplios disminuyen la entrada de luz alrededor de los ojos y los envolventes entregan mayor cobertura lateral, útil para deportes, playa o navegación.

Polarizado no es sinónimo de protección ultravioleta

La polarización y el filtro UV cumplen funciones distintas. La primera reduce los reflejos de superficies como caminos, agua o nieve, por lo que resulta cómoda al conducir. La segunda se ocupa de la radiación ultravioleta. Lo ideal es buscar ambas cuando el uso lo justifica.

Para manejar, el gris mantiene una percepción bastante neutra de los colores, mientras que el marrón aumenta la sensación de contraste.

Ajuste y modelos según el uso

Un buen cristal pierde utilidad si el marco presiona las sienes, se desliza o toca las pestañas. El puente debe apoyarse de forma estable sobre la nariz y el ancho del marco debe guardar relación con el rostro.

Entre las alternativas, el Ray-Ban Original Wayfarer Classic RB2140 apunta al uso urbano. Los Oakley Holbrook con Prizm Polarized combinan ciudad y aire libre con un marco liviano O Matter. El Maui Jim Ho’okipa privilegia el bajo peso con lentes PolarizedPlus2, y Polaroid PLD 2098/S figura como una opción polarizada más accesible.

La radiación ultravioleta sigue siendo relevante en días nublados, recuerda el Ministerio de Salud. Elegir bien implica combinar protección UV comprobable, tamaño adecuado, comodidad y un cristal apropiado para la actividad.