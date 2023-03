El exfutbolista argentino Sergio “Kun” Agüero aseguró haber sufrido una posible “mini arritmia” mientras participaba de una transmisión junto al reconocido streamer español, Ibai Llanos.

En medio de la conversación, el exjugador del Manchester City y Barcelona se llevó la mano al pecho y permaneció en silencio durante algunos segundos.

“Creo que agarró una mini arritmia” dijo el presidente del equipo Kunisports de la Kings League. “¿Ahora mismo?”, replicó Llanos, que miraba con incredulidad a su compañero en la transmisión.

“¿Quieres que vayamos al médico?“, agregó el español, para que luego el trasandino explicara que cuenta con un “chip que va a detectar y mandaría la señal” a su teléfono celular.

Agüero se retiró del fútbol por complicaciones cardíacas

El 30 de octubre de 2021, mientras militaba en el club catalán, el “Kun” tuvo que abandonar el partido ante el Alavés debido a un fuerte dolor en el pecho, que posteriormente se confirmó que era una arritmia cardíaca.

El partido quedó 1-1 y Agüero fue trasladado al hospital para ser evaluado. Se le detectó una complicación y los médicos indicaron que no podría jugar durante tres meses para continuar con los análisis y estudios.

Sin embargo, el 15 de diciembre del mismo año el trasandino anunció que había decidido dejar de jugar profesionalmente al fútbol. Decisión que fue comunicada a los fanáticos en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente culé, Jan Laporta.

Visiblemente emocionado, el argentino explicó su decisión y comentó en Twitter más detalles al respecto:

“Cuando me hice la primera prueba en la clínica y luego los médicos me dijeron que había una posibilidad grande de que no podía seguir, me empecé a mentalizar, pero no fue fácil. Cuando me llamaron que ya era definitivo, tardé unos días en procesarlo. Seguía teniendo esperanzas, pero después en frío pensaba que no. Estoy bien, pero fue difícil”, afirmó.