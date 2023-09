(CNN) – Kourtney Kardashian está llena de gratitud después de experimentar una complicación médica aterradora durante su embarazo.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal urgente“, escribió en su cuenta verificada de Instagram este miércoles, junto a una foto en blanco y negro de su mano sosteniendo la de su marido Travis Barker en lo que parece ser una cama de hospital.

“No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo. Tengo una comprensión y un respeto totalmente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés mientras estaban embarazadas”, dijo Kardashian.

“Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé“, agregó.

Kardashian y Barker, que es el baterista de Blink-182, esperan su primer hijo juntos. Ella también tiene tres hijos con su ex Scott Disick, y Barker es padre de dos niños y padrastro de uno, de una relación anterior.

“Estoy eternamente agradecida con mi marido, que corrió a mi lado desde la gira para estar conmigo en el hospital y cuidar de mí después, (es) mi roca“, escribió Kardashian, y continuó dando las gracias a su madre, Kris Jenner, “por sostener mi mano a través de esto”.

La estrella de reality anunció que estaba embarazada en un video publicado en su Instagram en junio. Ese mismo mes, la pareja reveló que esperaban un niño.

La semana pasada, Blink-182 anunció en las redes sociales que “debido a un asunto familiar urgente”, Barker tenía que “volver a casa en Estados Unidos” y sus conciertos en Glasgow (Escocia), Belfast (Irlanda del Norte) y Dublín (Irlanda) se “posponían”.

Due to an urgent family matter, Travis has had to return home to the States. The Glasgow, Belfast, and Dublin shows are being postponed. More information in regards to his return to Europe and rescheduled dates will be provided as soon as available.

— blink-182 (@blink182) September 1, 2023