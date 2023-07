La modelo Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al llevar a un extenso equipo de belleza, fotografía e iluminación para tomarse la foto de su licencia de conducir.

¿Qué pasó?

En un nuevo episodio del reality show The Keeping Up with the Kardashians, la socialité mostró cómo realizó el trámite para obtener su licencia de conducir, comenzando por reservar el lugar exclusivamente para ella.

Kim afirmó que la foto era importante, ya que la utilizaría durante los próximos cinco años, por lo que agradeció a los empleados del lugar por permitirle elegir la mejor imagen de entre las que le tomaron.

Este hecho resulta sorprendente, puesto que no es algo permitido para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.