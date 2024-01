El actor y comediante estadounidense Kevin James relató el origen del meme que lo hizo viral en redes sociales.

El nominado al Emmy fue invitado al programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, quien le preguntó si recordaba haber hecho la sesión de fotos de donde salió la popular fotografía.

“Lo recuerdo. Cuando haces tu primer sitcom (King of Queens), simplemente escuchas a todo el mundo. Simplemente estás feliz de estar ahí”, respondió.

James relató que el fotógrafo le decía que “hiciera cosas locas”.

“Él decía como ‘sonríe, ahora como si fueras sexy, ahora como si fueras tímido’, y llegué a esta posición donde yo estaba como ‘¿qué demonios estoy haciendo?’ Y luego dije ‘bueno, por favor, entierra esa'”.

El fotógrafo respondió: “Sí. No te preocupes. Nunca regresará”.

Sin embargo, la imagen apareció en las redes 25 años después y es usada para hacer memes.

En el programa, James recreó junto a Jimmy Fallon su famosa fotografía.

.@KevinJames is stuck in the Kevin James meme. #FallonTonight pic.twitter.com/ftX51hANcu

— The Tonight Show (@FallonTonight) January 24, 2024