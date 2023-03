(CNN) – El recién coronado ganador del Oscar, Ke Huy Quan, es plenamente consciente de que el éxito no es fácil y está abierto a ideas sobre cómo hacer que su buena fortuna dure.

En una nueva entrevista con Variety publicada el miércoles, la estrella de Everything Everywhere All at Once mencionó que aún no tiene sus próximos papeles alineados después de ganar el Premio de la Academia al mejor actor de reparto el domingo y reveló algunos consejos profesionales que recientemente obtuvo de parte de Cate Blanchett.

“Le dije que no sé qué voy a hacer a continuación, pero siento que tengo la responsabilidad de hacer algo bueno y que no quiero decepcionar a todas las personas que me han apoyado”, dijo el actor.

Quan luego compartió el consejo de Blanchett: “’Simplemente sigue tu corazón y sé irresponsable: no te preocupes por lo que piensen los demás. Elige algo en lo que creas, elige algo que ames y todo saldrá bien’”.

En otra parte de la entrevista, Quan, nacido en Vietnam, contó sobre sus inicios en Hollywood y cómo llegó a Los Ángeles después de estar en un campo de refugiados en Hong Kong cuando era niño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ke Huy Quan (@kehuyquan)

“No tuve la madurez para procesar los sacrificios que hicieron mis padres para que pudiéramos tener un futuro mejor”, dijo. “Y por voluntad del destino, cuatro años más tarde, conseguí un trabajo en Indiana Jones que cambió mi vida”.

Ese “trabajo” fue su papel como Short Round (Taponcito Rapaz) para Indiana Jones de Harrison Ford en la película de 1984 dirigida por Steven Spielberg Indiana Jones and the Temple of Doom, que rápidamente condujo a otra película clásica de los ’80, Goonies, un año después.

El pasado domingo, Quan se aseguró de encontrar tanto a Spielberg como a Ford durante la transmisión televisiva de los Premios Oscar para compartir el momento.

Recordó haberse acercado a Spielberg durante una pausa comercial, donde estaba sentado junto a su esposa Kate Capshaw, quien coprotagonizó con Quan Temple of Doom hace 40 años. El director puso sus brazos sobre los hombros de Quan, dijo, y le dijo: “¡Ahora eres un actor ganador de un Oscar!”.

Más tarde, cuando Ford presentó el Oscar a la mejor película por Everything Everywhere All at Once, Quan se dirigió directamente a la estrella septuagenaria y le dio un emotivo abrazo en el escenario.

“Cuando abrió el sobre y leyó el título, hizo que nuestro premio a la mejor película fuera aún más especial”, sostuvo el actor. “Simplemente no pude evitarlo. Solo quiero bañar a este hombre con todo mi amor. ¡Le di a Harrison Ford un gran beso en la mejilla!”.