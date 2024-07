Katty Kowaleczko reacciona a su video viral cuando joven: “Muchos amigos me lo mandaban por WhatsApp”

La actriz comentó que suele sentir el aprecio de la gente pero que "es súper raro que a uno la quieran tanto sin conocerme".

“¿Cómo olvidar cuando Afrodita bajó a la Tierra en el 92?”. Esta es la descripción de un video que se ha viralizado en los últimos días y que muestra a la actriz Katty Kowaleczko en el año 1993, en su participación en el programa Noche de Ronda, de Canal 13.

En el registro aparece Kowaleczko -a sus 29 años- y se llenó con comentarios positivos hacia ella. Más allá de la amplia reacción de redes sociales, fue la propia actriz la que se refirió al video que también llegó a manos de ella.

El podcast Reyes del Drama, la invitó a su última edición y comentaron el registro junto a ella. Primero, comenzó desmintiendo que estaba igual físicamente, como sugirió uno de los conductores del espacio. “¿Cómo que estoy igual? Córtala (risas). Ahí estaba chiquitita, toda fresquita, recién pues”, señaló ella.

Lee también: Boric anuncia construcción de nueva cárcel de alta seguridad para líderes de bandas organizadas

Posteriormente, reconoció que “ese video no lo vi en redes sociales, pero hubo muchos amigos que me lo mandaban por WhatsApp. Me daba risa. Bonitos recuerdos, pero ya fue”.

A continuación se le preguntó por el cariño de la gente. Ante esto, Katty Kowaleczko aseguró que “yo súper agradecida del cariño. Siento que, en general, la gente me quiere mucho. Lo siento en el día a día”.

“Es súper raro que a uno la quieran tanto sin conocerme. A mi no me conocen, no tienen idea como soy (risas). Pero muy agradecida. Y siempre trato de ser cordial, ser gentil. Me enseñaron que eso es gratis”, sentenció la actriz.