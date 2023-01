La actriz británica Kate Winslet protagonizó un tierno momento luego de motivar a una entrevistadora primeriza durante una rueda de prensa internacional, en el marco de la promoción de la película Avatar: The Way of Water.

El momento quedó registrado en un video que muestra cómo Winslet compartió palabras de aliento a una joven periodista que había dicho que era su primera vez entrevistando en una rueda de prensa.

La rueda se estaba realizando para la cadena de televisión alemana ZDF, cuando la joven reportera le dijo a la ganadora del Oscar que era su primera vez en un evento así.

Entonces, la actriz hizo una pausa y se inclinó en su dirección, diciéndole: “¿Es tu primera vez? Entonces cuando hagamos esta entrevista será la entrevista más increíble que hayamos hecho. Hemos decidido en este momento, tú y yo, que esta será una entrevista realmente fantástica”.

“Puedes preguntarme lo que quieras, y no tienes que tener miedo. Todo va a ser increíble. ¿OK? Hagámoslo”, agregó Winslet.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023

ZDF es una cadena alemana que anima a los jóvenes a probar el periodismo con su programa de “niños reporteros”, que llegan a entrevistar a estrellas como Winslet.

El hecho se volvió viral en redes sociales, superando el millón de visitas en Twitter en menos de 24 horas.

Kate Winslet participa en Avatar: The Way of Water como Ronal, una buzo libre del clan de agua Metkayina, esposa del líder del pueblo. Ronal también está embarazada, un rasgo de carácter que el director James Cameron consideró esencial para la representación en pantalla.

Avatar: The Way of Water ya se encuentra disponible en los cines del país, tras ser estrenada el pasado 15 de diciembre.