(CNN) — Justin Bieber reanudará su gira después de que le diagnosticaron una enfermedad que lo dejó con parálisis facial parcial.

“¡Justin Bieber REANUDA LA GIRA MUNDIAL!”, AEG Presents UK tuiteó este lunes. Luego, el representante de Bieber confirmó la noticia a Variety.

“Comenzando una serie de festivales europeos en Italia el 31 de julio, luego continúa en América del Sur, Sudáfrica, Medio Oriente, Asia, Australia y Nueva Zelanda para luego regresa a Europa en 2023”, se lee en el tuit. “¡Los detalles de los shows pospuestos en Estados Unidos llegarán pronto!”

El mes pasado, el cantante anunció que pausaría su gira debido al síndrome de Ramsay Hunt, que lo dejó incapaz de mover la mitad de su rostro.

“Es de este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”, dijo en un video publicado en su cuenta verificada de Instagram. “Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de mi cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”.

Más tarde ofreció una actualización sobre cómo le estaba yendo con el raro síndrome neurológico, causado por el mismo virus que puede causar la varicela y el herpes zóster.