Las redes sociales se han visto inundadas de opiniones encontradas luego de que una joven española compartiera su frustración por sentir que su vida está limitada debido a su sueldo mínimo.

En un video publicado en TikTok, la mujer explicó que, a pesar de haberse graduado de la universidad y conseguir un trabajo, a sus 25 años siente que no ha logrado avanzar hacia sus metas debido a los diversos gastos que enfrenta en servicios básicos.

“Vivo con un sueldo base y me siento ahogada. Esta situación es inhumana, vivir no es solo trabajar. Pero para poder vivir tengo que ahorrar, y si ahorro no puedo vivir. Si el poco sueldo que me sobra lo ahorro para mañana, ese mañana será dentro de muchos años y yo no tendré vida”, expresó la joven.

La publicación generó una oleada de comentarios, algunos solidarizándose con su situación y otros cuestionando sus decisiones financieras.

El video se volvió viral rápidamente, provocando un debate sobre la calidad de vida de los trabajadores con sueldos mínimos y la dificultad de alcanzar una estabilidad económica en la actualidad.