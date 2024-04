El exjugador de fútbol y actual comentarista deportivo, Jorge Valdivia, entregó una entrevista reveladora al diario El Mercurio, donde abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional que han estado en el ojo público en los últimos meses.

Valdivia, quien recientemente ha sido noticia por su relación con la diputada Maite Orsini, compartió detalles sobre cómo surgió el romance y cómo ha impactado en su vida. “Como Maite es abogada, le preguntaba algunas cosas que me estaban pasando y de ahí nos fuimos conociendo y decantó en esta relación amorosa”, afirmó el “Mago”. “Para mí es enriquecedor hablar con personas como ella, que tienen otra perspectiva de la vida, hacen cosas distintas a lo que yo estaba acostumbrado”.

Según sus propias palabras, la relación fue compleja al principio debido a su exposición mediática, pero gradualmente ha encontrado en Orsini una fuente de enriquecimiento personal y social. “Me siento más consciente (…), hay una actitud de querer interiorizarse. Tratar de ayudar, escuchar, porque a veces la gente lo que quiere es que la escuchen”.

Además, destacó el papel de la diputada en su apertura hacia nuevas perspectivas y su compromiso con la reducción de las brechas sociales en Chile. “Ahora que estoy con la Maite, he reflexionado más en la forma para lograr que todos podamos vivir mejor. Esa preocupación que siempre he tenido quizás está más encauzada ahora, tengo más claro qué es lo que tiene que cambiar. Por ejemplo, creo que hay que mejorar las pensiones de las personas mayores y hacer que la salud sea más accesible para todos y que no solo sea para lo que tienen más plata“.

En cuanto a su trayectoria futbolística, Valdivia rememoró su paso por Emiratos Árabes Unidos, compartiendo anécdotas sobre su experiencia en el equipo Al-Ain, vinculado a la realeza del país. Entre las anécdotas, destacó los gestos de generosidad por parte del príncipe y su hijo, quienes lo premiaban con lujosos regalos por su desempeño deportivo.