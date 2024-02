“Teníamos críticas sociales que parecen no servían”. Con esas palabras, el humorista argentino Jorge Alis acusó haber sido censurado por los organizadores del evento benéfico “Juntos, Chile se Levanta“, llevado a cabo este viernes en el Movistar Arena.

Estaba programado que el comediante apareciera como uno de los últimos shows de la noche, previo al cierre de Polimá Westcoast, pero no se presentó, dejando a muchos sorprendidos, dado que su participación había sido anunciada con anterioridad.

El evento benéfico concluyó poco antes de las 2 de la mañana, sin que se ofreciera ninguna referencia ni explicación sobre la ausencia del humorista argentino.

El descargo de Jorge Alis

Minutos después de la conclusión del evento, Alis subió un video a su cuenta de Instagram explicando por qué no participó en el evento.

En el video, filmado desde el estacionamiento del recinto en Parque O’Higgins, explicó que la organización le habría indicado que había “ciertas cosas que no se podían decir en televisión“.

“Teníamos crítica social que parece que no servía, no se pueden decir, y por eso molestó”, dijo el argentino. Añadió que “es una mierda que no se puedan decir ciertas cosas y que haya censura. Veníamos a apoyar, y al final no se pueden decir cosas, no sé por qué”.