John Cena ha vuelto a estar en los titulares debido a su espectacular aparición en WrestleMania 40; sin embargo, el mismo luchador, que actualmente está más dedicado a la actuación, podría decirle adiós a los rings.

Posterior a su participación en el magno evento de la WWE, Cena comentó en el podcast de Pat McAffe Show que se puso en la idea de terminar su carrera como luchador a los 50 años.

“Estoy tratando activamente de crear ese camino en este momento y me he puesto una línea en la arena cerca de los 50. Siempre seré parte de la familia WWE, pero el tiempo de competir en el ring está llegando a su fin“, comentó.

El luchador, que está pronto a cumplir 47 años, sin embargo, comentó que se está preparando y poniendo todas las ganas para poder tener tiempo y competir en el escenario por una última vez en su carrera.

“Estoy cruzando los dedos de las manos y los pies y el corazón para que tal vez, tal vez solo tal vez, pueda decirle al mundo de Hollywood que frene por un tiempo y volver con mi familia (WWE) para una última carrera“, cerró.

"The toughest thing about stepping away from the WWE is that I love it so much..

I'm actively trying to craft that path right now & I've put a line in the sand to myself for 50..

I will always be part of the WWE family but the time to compete in the ring is coming to a close" ~… pic.twitter.com/HT8RNWpTVD

