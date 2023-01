(CNN) – La estrella de “Avengers”, Jeremy Renner, dijo que se rompió más de 30 huesos en el accidente con un quitanieves que lo envió al hospital durante más de dos semanas.

Renner, quien interpreta al superhéroe Hawkeye en las películas de Marvel, publicó una foto en Instagram con mensaje que decía:

“Los entrenamientos matutinos, las resoluciones, todo cambió este nuevo año…. Engendrado a partir de la tragedia para toda mi familia, y rápidamente enfocado en unir el amor ❤️ Quiero agradecer a TODOS por sus mensajes y la consideración que tuvieron por mi familia y por mí… Mucho amor y aprecio para todos ustedes. Estos más de 30 huesos rotos se repararán, se fortalecerán, al igual que se profundiza el amor y el vínculo con la familia y los amigos. Amor y bendiciones para todos ustedes”.

La estrella de Marvel había estado hospitalizada desde el día de Año Nuevo, cuando resultó herido por el quitanieves mientras limpiaba un camino de entrada cerca de su casa en Nevada. Resultó con “trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas”, dijo previamente su publicista a CNN.

Se sometió a dos cirugías y fue tratado en la unidad de cuidados intensivos.

El lunes por la noche, la estrella de “Mayor of Kingstown” respondió a una publicación de Twitter del programa y escribió: “Más allá de mi confusión mental durante la recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa”. La temporada 2 del programa fue estrenada el domingo pasado.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023