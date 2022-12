Si bien Titanic se estrenó hace 25 años, el debate respecto a la muerte de Jack (Leonardo DiCaprio) continúa, ya que a día de hoy muchas personas afirman que si Jack se hubiera subido a la tabla con Rose (Kate Winslet) habría sobrevivido.

El director de la cinta, James Cameron, busca poner fin definitivamente a la polémica y para ello mandó a realizar un estudio “forense” con el fin de demostrar que la tabla, que en realidad era una puerta, no podría haberlos sostenido a ambos.

“Hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y darlo por finiquitado de una vez por todas”, declaró el cineasta al Toronto Sun durante la promoción en Canadá de Avatar: The Way of Water.

El director detalló que para llevar a cabo la investigación recrearon la improvisada balsa de la película para luego efectuar un “exhaustivo análisis forense” con un experto en hipotermia.

“Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podrían haber sobrevivido mediante diversos métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno pudo sobrevivir”, detalló Cameron.

El resultado de la investigación estará listo en febrero de 2023 y se estrenará como un “pequeño especial” en National Geographic. El lanzamiento del documental será paralelo el reestreno en cines de Titanic a propósito de su aniversario 25.