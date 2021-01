¿Ha llegado muy lejos la cultura de la cancelación? Juzgue usted mismo. Este jueves las redes sociales se volcaron a comentar sobre las actitudes de Michael Scott, a quien intentaron “funar” en Twitter.

Sí, el personaje de la famosa serie The Office es tendencia porque una usuaria publicó un cuestionado mensaje que se volvió viral.

“Este es un recordatorio de que Michael Scott es un jefe cobarde, incompetente, sexista, misógino, racista y, en general, arruina el estado de ánimo de cada lugar al que entra”, escribió Jess.

Lee también: Elliot Page y Emma Portner se van a divorciar: “Seguimos siendo amigos cercanos”

Recordemos que el personaje interpretado por Steve Carell era el jefe de la sucursal de Scratton de la papelera Dunder Mufflin y aunque era carismático, también podía ser insoportable.

Si bien algunos usuarios apoyaron a Jess con su postura, hubo otros que salieron con garras a defender a Scott, quien finalmente era una sátira de las cualidades que posee un “mal” líder.

yes but the series doesnt put him in a pedestal for it, is the running joke and the intention of the creators that we despise him and know that he`s an awful person, and normally laugh at his stupidity, and normally want him to be better and not the asshole that he is

— ⛩ ℝ𝕐𝕌 早 ⛩ (@allons_y_21) January 25, 2021