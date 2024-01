En Instagram se volvió viral el video de una influencer que enseñó cuáles son los días libres que puedes pedir en el trabajo para poder tener “mini vacaciones” todos los feriados que hay este 2024.

La llamativa estrategia presentada por @mama.viajera.aventurera es simple: conectar feriados y fines de semana, combinados con la petición de uno o más días libres en el trabajo, dando como resultados unas siempre necesarias “mini vacaciones”.

Cabe destacar que este plan no es factible para todos, ya que resulta para aquellas personas cuyos trabajos les permiten tomarse días libres ocasionales, no necesariamente relacionados con las vacaciones formales, y sin restricciones de otra índole.

La propuesta generó todo un debate entre quienes pueden aplicarla y quienes no. “En el papel está bien, pero no hay empleador que aguante”, “los pocos que tengan el privilegio de escoger sus días de vacaciones pueden optar a este método” y “lo implementé hace dos años y he podido viajar mucho sin perder tantos días de vacaciones”, fueron algunos de los comentarios.

Revisa cómo poder obtener “minivacaciones”