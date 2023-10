¿No tenías planeado salir la noche de Halloween, pero te decidiste a última hora? ¿Y resulta que no tienes disfraz?

¡No hay problema! En plena era de memes y redes sociales, existen muchas alternativas para conseguir disfrazarte a último momento sin gastar dinero, pero sin ser el personaje aburrido de la fiesta tampoco.

Con estas 10 ideas de disfraces fáciles de recrear, incluso puede ser que ganes el premio a mejor disfraz.

1. Pato Lucas con “pantalón para tiendas”

Pato Lucas es uno de los emblemáticos personajes de la serie animada Looney Tunes. Si quieres dar la “señal de respeto” para este Halloween, solo necesitarás un pantalón ancho, una polera negra y, en simulación del pico, un jockey naranjo.

2. “The Office”

The Office es una de las series favoritas de comedia de todos los tiempos. A través de sus temporadas, muestra la realidad de múltiples trabajadores, desde los encuentros y desencuentros de sus compañeros de oficina.

Para este Halloween puedes reencarnarte en uno de ellos y solo requieres una camisa y corbata.

3. Hormiga pordiosera

La hormiga pordiosera, humilde o pobre ha sido el centro de los memes de este año.

Para personificarla necesitarás: ropa de color café, un palo y una bolsa celeste.

4. Fantasma “Anti-Hero”

En el video de Anti-Hero de Taylor Swift aparecen distintos fantasmas que aluden al pasado de la artista.

“It’s me, hi”. Si quieres llegar a tu evento con toda la revolución Swiftie, puedes hacerlo de uno de sus fantasmas, y lo mejor es que solo requieres de una manta y un accesorio.

5. “The Bear”

The Bear es una serie que aborda la vida de un chef de alta cocina que tuvo que abandonar su puesto y ocuparse de una tienda de bocadillos tras la muerte de su hermano.

Personifica a Carmy de The Bear con una polera blanca y un delantal de cocina azul.

6. Choso – “Jujutsu Kaisen”

Jujutsu Kaisen -el anime del momento- trata sobre hechiceros que combaten contra maldiciones presentes en la cotidianidad. Choso es un personaje mitad humano, mitad espíritu maldito, que está presente en el incidente de Shibuya.

Para disfrazarte de él debes maquillarte un rectángulo en el rostro, vestirte de blanco y usar una bufanda negra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐬𝐭y ·˚ ༘ (@astyafrnm)

7. “The Last of Us”

The Last of Us es el videojuego que fue adaptado a una serie que trata sobre una pandemia a causa del hongo Cordyceps.

Para caracterizar a Joel, necesitas una polera a cuadrillés y unos pantalones azules. Y para Ellie puedes usar una polera gris, una chaqueta de mezclilla y pantalones negros o azules. También puedes agregar una mochila.

8. Artistas chilenos

Los cantantes de música urbana no pueden quedar de lado en este Halloween. Con simples prendas puedes convertirte en un favorito de muchos, Jordan 23.

9. Fiu

Fiu se ha robado las miradas y el cariño de la gente en estos Juegos Panamericanos.

No te vamos a sugerir que te conviertas en un corpóreo, pero puedes robarte las miradas con un maquillaje y un look inspirado en la mascota de Santiago 2023.

10. Coni Capelli – “Gran Hermano”

El reality Gran Hermano, que transmite 24/7, se ha vuelto la obsesión de muchos. Si Coni es una de tus favorita, no puedes no encarnarte en ella este Halloween. Sólo necesitas unas calzas, un peto negro y un banano. También, para el frío de la noche, puedes agregar su clásica chaqueta sin mangas.