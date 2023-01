El streamer español Ibai fue uno de los primeros en reaccionar a la nueva canción de Shakira junto a al argentino Bizarrap. La music sesión #53 resultó ser todo un éxito, alcanzando más de 4 millones de reproducciones en el primer par de horas desde su estreno.

A través de la plataforma de Twitch el streamer reaccionó a la sesión, la que catalogó como “un temazo” y donde a lo largo del video musical, se rió de la situación y disfrutó exaltado cada uno de los “beef” de la cantante colombiana a su ex pareja Gerard Piqué.

El amigo de íntimo del ex seleccionado español y jugador del FC Barcelona, analizó la canción parte por parte a lo largo del stream especial, donde terminó sentenciando: “Estoy impactado, yo no me lo esperaba así”.

Antes que se estrenara la canción el mismo Ibai a través de su cuenta de Twitter comentaba que “a mí no me apetece meterme en polémicas, pero creo que esto sobraba y mucho”.

Revisa la reacción completa a continuación: