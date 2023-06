El streamer y creador de contenido en español, Ibai Llanos, recibió durante esta mañana la noticia de que habían hackeado su cuenta de YouTube y le habían borrado todos sus videos.

La cuenta del español fue modificada con la imagen y contenido de la empresa de Elon Musk, Tesla. Además, a través del canal de YouTube se transmitió en directo la presentación del Tesla Cybertruck.

A través de Twitter, mostró su enojo y culpó al CEO de la empresa de automóviles. “Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas @elonmusk, me has jodido el domingo, gilipollas”, expresó.

Actualmente, la cuenta ya se encuentra en posesión del equipo de Ibai, quien volvió a modificar las imágenes del canal.