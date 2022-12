En medio de los festejos por la clasificación de Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022, una fotógrafa captó un momento que fue comparado con la icónica foto del beso en el Time Square tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

“Miré para arriba y estaban ahí. Les hice cuatro fotos, las tres primeras son previas al beso”, comentó la fotógrafa Flor Domínguez a Las Últimas Noticias.

La artista contó que tras sacar la foto, habló con los protagonistas del retrato, quienes no se conocían. “Estaba preocupada de que estuvieran incómodos o molestos con tanta exposición. Por suerte, los dos fueron un amor y me agradecieron por la foto”. Además, dijo que “es verdad lo que dicen ellos, no se conocían y creo que eso lo hace más hermoso“.

La protagonista de la foto, Violeta, sostuvo: “Me mira como si fuese mi novio. Lo peor es que lo conocí en el semáforo. Si mi viejo llega a ver la foto, me revienta la cabeza”. El protagonista, Gonzalo, añadió: “Estuvimos media hora ahí festejando, pero la gente empezó a cantar ‘beso, beso, beso’ cuando llevábamos recién cinco minutos”.

La Plata, 7 y 50 pic.twitter.com/pn5pqok6ao — Flor Dominguez (@florlafotografa) December 13, 2022

Respecto a la foto, el hombre cree que “es la representación perfecta de lo que es la pasión argentina, del amor que le tenemos a la selección, a la bandera y nuestros colores. Esta foto representa el amor en tiempos de mundial”.

Finalmente, reveló que con Violeta se agregaron a Instagram y quedaron de juntarse en el mismo semáforo si es que la scaloneta gana el Mundial.