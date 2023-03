La hija de Sofia Coppola, Romy Croquet Mars, se volvió viral en redes sociales tras contar que fue castigada por tratar de arrendar un helicóptero.

¿Qué pasó?

La joven de 16 años publicó un video en TikTok en el que relata que quería arrendar el helicóptero para viajar desde Nueva York a Maryland para visitar a una amiga.

En el video, que ya fue borrado de la cuenta, la adolescente señala que sus padres, la directora de cine Sofia Coppola y el cantante Thomas Mars, no la dejan usar redes sociales por temor a que se convierta en una “nepo baby”.

“Mis padres no me dejan tener cuentas públicas en redes sociales (…). No quieren que me convierta en una nepo baby, pero TikTok no me va a hacer famosa, así que nada de esto importa”, afirma.

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah ~* (@savbrads) March 21, 2023

La joven también ha sido blanco de burlas por señalar en el mismo que no sabe distinguir entre una cebolla y un ajo, por lo que tuvo que googlearlos.

honestly so much more watchable than anything I've seen of Sofia Coppola's, but if I were Italian and had to ask the internet if a shallot was an onion or a head of garlic I would honestly just die. — AtCatective (@ACatective) March 22, 2023

hung up on sofia coppola’s daughter not knowing the difference between an onion and a bulb of garlic. in an italian household ……what happened there?? — ce n'est pas erica (@sourhoestarter) March 22, 2023

Sofia Coppola’s daughter is such a Sofia Coppola coded character like what do you mean you had to google what an onion is to see if it’s different from garlic — chas (@BUTlSOL) March 22, 2023

¿Qué es un “nepo baby”?

“Nepo baby” se refiere al hijo o hija de adultos exitosos que se ha beneficiado del nepotismo en industrias como el entretenimiento o campos relacionados, tales como la moda o los medios de comunicación.

Estas personas parten con una ventaja: las conexiones de sus padres. Sin embargo, muchos de ellos han afirmado que en ocasiones su parentesco es una carga, especialmente a la hora de querer hacerse un nombre propio.