(CNN) – Justin Bieber dice que podría llorar pensando en cómo su esposa Hailey lo ha amado durante los tiempos difíciles.

Durante una aparición en el podcast De buena fe con Chelsea & Judah Smith, que se publicó el lunes, la pareja habló sobre algunos momentos difíciles en su relación.

Hailey Bieber dijo que hubo un momento en que la pareja, que se casó en 2018 -cuando ella tenía 21 años y él tenía 24- y salió cuando ella era una adolescente, ni siquiera hablaba.

“En realidad fue muy triste cuando no hablamos”, dijo Hailey Bieber. “Cuando éramos más jóvenes, este es un tipo que me decía en la cara ‘realmente creo que podrías ser la persona con la que me case y alguien con quien realmente pueda verme teniendo una familia’, y luego hizo algo que realmente me dolió, y creo que eso quizás le quitó esa idea de la mente en ese momento”.

No fue específica sobre lo que hizo, aparte de decir que hizo “algo muy inmaduro y estúpido”.

Los años que pasaron separados fueron importantes, dijo Hailey Bieber, ya que ambos tuvieron experiencias por las que tenían que pasar.

Señaló que sus padres, el actor Stephen Baldwin y Kennya Baldwin, habían estado juntos desde que tenían 19 años y eran sus modelos a seguir para el matrimonio.

Bieber dijo que se apoyó en su madre durante una época en la que Justin Bieber atravesaba una crisis de salud mental.

“La estaba llamando, estaba llorando, y estaba como, ‘no puedo hacerlo. No hay forma de que pueda hacer esto si va a ser así para siempre’“, dijo la modelo. “Ella estaba tan tranquila en el teléfono, y me dijo, ‘va a pasar, y tú estarás bien, él estará sano, y estamos aquí para ti'”.

“Pero también creo que estaba en eso. Tomé una decisión”, agregó. “Sé con certeza que he amado a esta persona durante mucho tiempo y ahora no sería el momento de renunciar a él. Simplemente no le haría eso”.

Justin Bieber expresó su gratitud por la paciencia de su esposa y habló sobre cómo, a pesar de provenir de una familia donde sus padres nunca se casaron, siempre ha soñado con tener una esposa y su propia familia.

Eso significaba que tenía que trabajar en sí mismo, dijo durante el podcast.

“Me di cuenta de que tenía que pasar por una sanación seria para llegar a un lugar en el que pudiera tener una relación sana y seria porque tenía muchos traumas y cicatrices”, dijo. “Simplemente me comprometí a trabajar en esas cosas y recuperarme”.

El cantante pop dijo que la coherencia ha ayudado a que su matrimonio crezca y ha sido testigo de que su esposa “no iba a ninguna parte”, con ella “apareciendo continuamente todos los días y estando ahí para mí”.

Hailey Bieber dijo que la mentalidad es mutua.

“Ninguno de los dos iba a ser la persona que dijera ‘renuncio'”, dijo. “Ninguno de los dos iba a ser el que se alejara de la situación. Porque ambos estábamos como, ‘oye, elegimos luchar por esto, así que seguiremos luchando más allá de lo que necesitemos'”.