Guerra musical de Kendrick Lamar y Drake inspiró un videojuego: Exdesarrollador de Fortnite creó “Not Like Us: The Game”

Como una suerte de un homenaje a la época de los 8 bits, el juego gratuito tiene un aire vintage y presenta una versión chiptune de la canción, coincidiendo con el regreso del hit a la cima de la lista Billboard Hot 100.

La canción que marcó la culminación de la guerra de canciones entre los raperos Kendrick Lamar y Drake fue inmortalizada en forma de videojuego.

El músico y desarrollador de juegos Richie Branson lanzó Not Like Us: The Game el lunes 15 de julio. ¿Cuál es su trama? Asumir el papel de Kendrick Lamar, quien tiene la misión de golpear búhos que aparecen en varias direcciones con un bate de béisbol.

El juego permite a los fanáticos controlar a un personaje que representa a Kendrick Lamar, golpeando a los búhos que aparecen alrededor en un estilo similar al juego Whack-a-Mole.

Branson, quien en el pasado trabajo para Bleacher Report y Fortnite, comunicó el lanzamiento del juego gratuito a través de su cuenta de X.

Not Like Us: The Video Gamehttps://t.co/nz92bvAqmv — Richie Branson (@richiebranson) July 15, 2024



En entrevista con Rolling Stone, describió su creación como “una carta de amor a los videojuegos y al hip-hop“. Y como una suerte de un homenaje a la época de los 8 bits, tiene un aire vintage y presenta una versión chiptune del éxito musical.

La puntuación máxima es 69, una referencia a una de las letras de la canción. Cada golpe se acompaña de la palabra “wop”.

El juego, que se vuelve progresivamente más difícil con cada nivel, ofreciendo menos tiempo para localizar y golpear a los búhos. Branson comentó en X: “Hice intencionalmente que la dificultad del juego suba después de llegar al número 17, así que cualquier puntuación de 18 o más debe celebrarse”.

Puedes jugar Not Like Us: The Game haciendo click aquí.

Este lanzamiento coincide con el regreso de Not Like Us a la cima de la lista Billboard Hot 100, marcando su segunda semana en el número 1.