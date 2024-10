Guarello asegura que Beausejour lo amenazó: Se acercó y me dijo al oído “ya nos vamos a encontrar solos tú y yo”

El periodista detalló que el exdefensa de la selección nacional mostró una actitud agresiva tras los comentarios que él realizó sobre la grave crisis que enfrenta la selección y el deporte en Chile.

Tras el partido de la selección chilena contra Brasil, Juan Cristóbal Guarello ofreció un análisis detallado en su programa “La Hora De King Kong“, donde relató un grave cruce con el exdefensa de La Roja, Jean Beausejour.

Guarello mencionó que Beausejour se acercó a él mientras se encontraba viendo el partido de los dirigidos de Ricardo Gareca.

Según detalló el periodista, el defensa se acercó y le susurró al oído un amenazante mensaje, esto después de que Guarello lo emplazara a hablar sobre el trabajo que está realizando la selección chilena y el posible manejo de los futbolistas detrás de las convocatorias.

“Ya nos vamos a encontrar solos tú y yo. Yo no soy (Gabriel) Alemparte”, detalló Guarello sobre el mensaje que le transmitió el exdefensa nacional.

Ante esta insinuación, Guarello no dudó en responder: “No tengo ningún código. Esto no es un código. A mí, Beausejour, no me vas a amenazar. Dímelo delante de toda esta gente. Dilo en voz alta, públicamente”.

Además, el comunicador lanzó un mensaje directo al exfutbolista: “Asume alguna vez que estás donde estás. Frente a un micrófono. Esto no es un camarín, por más que han intentado transformarlo. No es un camarín.”