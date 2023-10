Uno de los guardaespaldas de Taylor Swift habría regresado a Israel para ofrecerse como voluntario en las Fuerzas de Defensa del país en medio de la guerra con Hamás.

El hombre, que ganó fama en las redes sociales durante el Eras Tour de la artista, publicó una foto con su uniforme militar en Facebook. “Estoy con Israel (…). Estoy con la humanidad“, escribió.

“Mientras un lado protege a los bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos“, fueron parte de sus comentarios.

El periodista israelí Eran Swissa de Israel Today confirmó la noticia y dijo a Variety que el sujeto nació en un kibutz en Israel, pero que en el último tiempo había estado trabajando en Estados Unidos.

“Tuve una vida bastante buena en Estados Unidos (…). Conseguí el trabajo de mis sueños que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía que venir aquí… ¡Pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares! Solo por ser judíos o por ser israelíes“, dijo el hombre.

La cantante no se ha pronunciado respecto al conflicto.