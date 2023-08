(CNN) — sabía exactamente qué regalarle a la directora de Greta Gerwig, por su cumpleaños. Ryan Gosling sabía exactamente qué regalarle a la directora de Barbie , por su cumpleaños.

Según la cuenta de Instagram de la película, el actor que interpretó a Ken en la exitosa película envió a Gerwig una multitud de personas bailando en conjunto con indumentaria de la película (un flash mob) en honor a su día especial.

“Como Ken sabe, ¡a veces, la única forma de expresar tus sentimientos es cantando y bailando!”, dice el pie de foto del video. “¡Ken Ryan envió estas barbies y kens especiales para comenzar el cumpleaños de Greta con todos los sentimientos!“.

Ryan Gosling sent Greta Gerwig a #Barbie flash mob for her birthday. pic.twitter.com/Nl3eP4YsBl — Film Updates (@FilmUpdates) August 4, 2023

Se puede escuchar a Gerwig, que parecía estar en una clase de pilates, diciendo: “Oh, dios mío“.

Los hombres y mujeres bailaron al ritmo de la canción de Gosling, I’m Just Ken, y de Dua Lipa, Dance the Night Away, de la banda sonora de la película.

Al final, el grupo gritó: “¡Feliz cumpleaños, Greta!”.