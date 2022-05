¡El público no lo pudo creer! A pocos minutos de terminar la presentación de Gorillaz en el Quilmes Rock de Argentina, un invitado sorpresa se subió al escenario y desató la locura de los más de 60 mil asistentes.

Trueno, uno de los raperos argentinos más populares, se sumó a Gorillaz para interpretar Clint Eastwood.

“Desde Argentina llegamos hasta Inglaterra, por culpa de un micrófono ya no existen las guerras”, dijo Trueno en su rapeo. Posteriormente, añadió que “la idea era hacerlos sentir en casa, que sientan que estaban con su gente y hacer la conexión con Inglaterra para devolverles el gesto por la invitación”.

Lee también: “No sabes cuánto te esperé”: Los Bunkers se reúnen en redes sociales creando expectativas de su regreso

Los orgullosos usuarios argentinos de redes sociales no dejaron pasar el momento y lo viralizaron rápidamente con entretenidas reacciones.

— Info Music (@InfoMusicOK) May 1, 2022

— tame impalan (@AlannJuarez97) May 1, 2022

TRUENO Y GORILLAZ LA PUTA MADRE pic.twitter.com/nGuKxNjwWV

— Anahí with an H (@aniveraa) May 1, 2022